Milan Bari, Allegri scioglie i dubbi: Pulisic in attacco, Modric dalla panchina o dal primo minuto?

Milan Bari, debutto in Coppa Italia per i rossoneri tra novità tattiche e presentazione dei nuovi acquisti a San Siro: le ultime

In vista della sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica alle 21:15 a San Siro, a Milanello si concentrano tutte le attenzioni sulle scelte di formazione di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero sta valutando un’inedita difesa a tre, composta da Pavlovic, Gabbia e Tomori, che permetterebbe anche ai giovani De Winter e Athekame di inserirsi gradualmente nei meccanismi della squadra senza pressioni eccessive.

La partita rappresenta inoltre un momento speciale per i tifosi: intorno alle 20:55, prima del fischio d’inizio, saranno ufficialmente presentati i nuovi acquisti, tra cui spicca l’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo. La sua collaborazione con Allegri è stata fondamentale nella costruzione della rosa, pensata per essere competitiva su più fronti. L’attesa sugli spalti sarà palpabile, con oltre 60mila spettatori pronti ad accogliere i nuovi volti della squadra e a sostenere il Milan nel primo impegno ufficiale della stagione.

In attacco, resta il principale dubbio: chi affiancherà Rafael Leao? La scelta è tra l’estro di Christian Pulisic, leggermente in vantaggio, e la potenza fisica di Santiago Gimenez. Entrambi offrono soluzioni differenti, e Allegri dovrà valutare chi potrà meglio scardinare la difesa avversaria.

A centrocampo, Luka Modric partirà dalla panchina, non ancora al massimo della forma fisica, pronto a subentrare durante la partita per dare il proprio contributo.

Un dettaglio da sottolineare è che Allegri non sarà in panchina, scontando la squalifica rimediata nella finale di Coppa Italia 2024. Il suo debutto ufficiale come allenatore del Milan avverrà la settimana successiva contro la Cremonese in campionato. Nonostante l’assenza fisica, la sua impronta tattica sarà comunque evidente: la squadra cercherà di iniziare la stagione con il piede giusto, testando schemi e soluzioni in vista dei prossimi impegni.

La sfida contro il Bari diventa quindi un banco di prova importante, non solo per testare la nuova difesa a tre e le alternative offensive, ma anche per rodare la squadra in vista della nuova stagione, tra entusiasmo dei tifosi e prime indicazioni sul nuovo corso targato Allegri e Tare.