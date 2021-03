Milan, arriva una bella sorpresa per il talento rossonero Kalulu: convocazione ufficiale dalla Francia Under 21

Pierre Kalulu è stato convocato per la prima volta in carriera dalla Francia Under 21. Un bel risultato per il ragazzo che raccoglie quanto di buono ha fatto negli ultimi mesi al Milan.

Questo riconoscimento farà piacere anche alla società rossonera, che progressivamente potrà assistere una crescita della valutazione del difensore a livello internazionale.