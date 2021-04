Il doppio ex Nocerino: «Auguro la Champions al Milan e la salvezza al Benevento»

Il doppio ex Antonio Nocerino ha parlato della sfida tra Milan e Benevento

Antonio Nocerino presenta così il match tra Milan e Benevento ai canali ufficiali rossoneri. Ecco le dichiarazioni del centrocampista, doppio ex della sfida.

BENEVENTO – «L’idea del del Benevento è quella di crescere com’è cresciuta in questi anni. Il ricordo che ho è positivo perché li ho conosciuto persone dove sono stato umanamente benissimo, sento ancora alcuni calciatori ed il direttore sportivo ed inoltre ho avuto un grande rapporto con il presidente. Sono una società seria, il presidente è molto competente ed umano, cosa che non è facile trovare in questi ambienti e quindi non sono sorpreso della crescita che hanno avuto.»

FINALE DI STAGIONE – «L’augurio ovviamente è che tutte e due le squadre possano raggiungere i loro obiettivi. Il Benevento la salvezza e il Milan la Champions anche per come sono andate durante tutto l’anno. Il Milan è stato sempre tra i primi e secondi posti, non è mai stato quinto, e il Benevento non è mai stato terzultimo quindi l’augurio è quello che possano raggiungere il loro obiettivo.»

IBRAHIMOVIC – «Giocare con o senza Ibra fa tanta differenza. Io preferisco averlo, anche a mezzo servizio. È uno che trascina ed è molto importante anche per i giocatori perché è un riferimento, uno sfogo un aiuto. Averlo è molto importante specialmente in questo finale di campionato dove secondo me conta più la testa che il fisico.»