Milan, Bennacer accelera i tempi verso la Roma: le ultime

Il centrocampista algerino sta per tornare dopo diversi mesi di infortunio. Ecco le ultime novità

Isamel Bennacer, centrocampista del Milan, è tornato ad allenarsi in gruppo in quel di Milanello in vista della grande sfida di domenica sera tra la squadra di Fonseca e la Roma di Ranieri.

Secondo Milannews24, c’è grande ottimismo circa la convocazione per la prima volta da quando c’è Fonseca dell’ex Empoli. Insomma, Bennacer tornerà dunque a disposizione in questa ultima gara del 2024.