Contro il Bologna, Stefano Pioli potrebbe recuperare gli infortunati Bennacer e Mandzukic

Buone notizie filtrano dall’infermeria rossonera: Ismael Bennacer e Mario Mandzukic dovrebbero recuperare per la sfida al Bologna in campionato, lo riferisce Sky Sport.

Ottima notizia, dunque per Stefano Pioli, che deve fare a meno di Tonali per un problema fisico in mediana. Inoltre, sul fronte offensivo il recupero dell’ex bianconero è importante per offrire un’alternativa a Ibrahimovic.