Milan-Betis streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Betis streaming e diretta tv: le info su dove vedere la partita di Europa League e le probabili formazioni

Milan-Betis è la gara valida per la terza giornata per la Europa League 2018/2019. Calcio d’inizio giovedì 25 ottobre alle ore 18,55 allo stadio ‘Meazza’ di Milano in una gara che contrappone le due squadre in testa al Gruppo F della competizione europea; i rossoneri di Gennaro Gattuso comandano il girone con 6 punti davanti agli spagnoli guidati da Quique Setién (4), l’Olympiacos (1) e il Dudelange (0). La sfida di San Siro, dunque, mette in palio tre punti importanti per il prosueguo nel girone: Milan pronto a ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale, Betis che punta al sorpasso in classifica sui rossoneri. Le due squadre tornano a sfidarsi in una gara ufficiale dopo oltre quarant’anni: l’ultimo precedente risale al settembre 1977 per il primo turno di Coppa delle Coppe; gli spagnoli eliminarono il Milan vincendo 2-0 a Siviglia e perdendo 2-1 a San Siro.

Milan-Betis andrà in onda in diretta tv esclusiva su Sky e sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 dello Sky Box) e – disponibile in pay-per-view – su Sky Sport al canale 252. Sarà poi possibile vedere il match in streaming attraverso l’app Sky Go disponibile per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre, anche gli abbonati a NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) avranno la possibilità di vedere la partita dell’Old Trafford. Non è tutto: Milan-Betis sarà disponibile anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e, inoltre, in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Milan-Betis

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 25 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18,55

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Sport can. 252 – NOW TV – Sky Go

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Bas Nijhuis (Olanda)

Milan-Betis probabili formazioni

MILAN – Gattuso dovrebbe far rifiatare alcuni titolari operando le classiche turnazioni di Coppa. L’allenatore rossonero ritrova Caldara dopo l’infortunio e dovrebbe schierare Laxalt, Bakayoko e Castillejo dal 1′; Milan così’ previsto in campo con Reina tra i pali, Abate, Romagnoli, Caldara e Laxalt in linea di difesa. A centrocampo ecco Bakayoko, affiancato da Kessie e Bonaventura; il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Suso, Higuain e Castillejo.

BETIS – Setién non dovrebbe discostarsi dal 3-4-2-1 di riferimento e schierare la sua squadra così: Pau Lopez in porta, Mandi, Bartra e Sidnei in difesa; a centrocampo si scaldano Guerrero, Canales, Lo Celso e Firpo. In avanti, i due trequartisti Inui e Boudebouz sono pronti a supportare l’unica punta Moron.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo.

PROBABILE FORMAZIONE BETIS (3-4-2-1) – Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis Guerrero, Canales, Lo Celso, Firpo; Inui, Boudebouz; Moron.