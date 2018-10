Milan-Betis Siviglia: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Betis Siviglia, gruppo F Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo una due giorni di Champions League tutto sommato positiva per i club italiani è il momento anche dell’Europa League, che vedrà il Milan impegnato nel delicato match contro il Betis Siviglia. I rossoneri devono riprendersi dalla beffa nel derby e una vittoria contro gli andalusi sarebbe certamente d’aiuto. In più con i tre punti la squadra di Gattuso allungherebbe in classifica, consolidando il primato nel girone. Attenzione però perché sottovalutare i biancoverdi potrebbe regalare brutte sorprese

Milan-Betis Siviglia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.55

Milan-Betis Siviglia: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Gattuso decide di applicare un cospicuo turnover inserendo Laxalt, Zapata, Bakayoko e Castillejo nell’undici di partenza. Nel Betis Siviglia invece Setien decide di puntare su una vecchia conoscenza del calcio italiano come Antonio Sanabria, passato per le giovanili della Roma, supportato da Lo Celso e Sergio Leon.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Romagnoli, Zapata, Laxalt; Bonaventura, Biglia, Bakayoko; Borini, Higuain, Castillejo. All.: Gattuso.

BETIS (3-4-2-1): Lopez; Bartra, Barragan, Mandi; Sidnei, Canales, W.Carvalho, Junior; Lo Celso, Sergio Leon; Sanabria. All.: Setièn.

Here are the 11 Rossoneri to start the #UEL game against @RealBetis

Ecco gli 11 rossoneri che scenderanno in campo tra poco contro il Betis#MilanBetis pic.twitter.com/GW4BTeBuaK — AC Milan (@acmilan) October 25, 2018

💚🇪🇺💚🇪🇺💚🇪🇺💚 For the ones in Milan.

For the ones supporting from home.

For the ones who are not longer among us. We deserve it. You deserve it.#BetisDay #EuroBetis pic.twitter.com/SwDtNux1kK — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) October 25, 2018

Milan-Betis Siviglia: probabili formazioni e pre-partita

Gattuso, come sempre ha fatto fin qui in Europa League, dovrebbe optare per un moderato turnover. Previsto un cambio per reparto, con Reina tra i pali e Zapata al centro della difesa. In mezzo al campo invece dovrebbe essere Bakayoko a dare un turno di riposo a Kessie, mentre in attacco è Calhanoglu a fare spazio a Borini. Confermati invece Suso e Higuain nel tridente. Nel Betis invece il tecnico Setièn schiera un 3-4-2-1 dove l’ex Barcellona Tello e il gioiellino argentino Lo Celso saranno i due nomi da tenere d’occhio.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Bonaventura, Biglia, Bakayoko; Borini, Higuain, Suso. All.: Gattuso.

BETIS (3-4-2-1): Robles; Bartra, Feddal, Mandi; Barragàn, Canales, W.Carvalho, Junior; Tello, Lo Celso; Sergio Leon. All.: Setièn.

Milan-Betis Siviglia: i precedenti de match

Le due squadre si sono incontrate in un solo precedente prima della sfida di oggi e per il Milan non è finita proprio benissimo. Erano i sedicesimi di finale della Coppe delle Coppe 77/78 con i rossoneri che uscirono sconfitti per 2-3 nel doppio confronto. Dopo il 2-1 di San Siro infatti, al Benito Villamarin gli andalusi ribaltarono tutto vincendo 2-0 ed eliminando il diavolo dalla competizione.

Milan-Betis Siviglia: l’arbitro del match

Sarà l’olandese Bas Nijhus l’arbitro del match. Il 41enne direttore di gara può vantare una più che discreta esperienza, dal momento che ha iniziato la sua carriera da internazionale nel 2009. Dunque si dimostrerà sicuramente all’altezza della situazione.

Milan-Betis Siviglia Streaming: dove vederla in tv

Milan-Betis Siviglia sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.