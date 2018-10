Bakayoko vuole prendersi il Milan: «Il meglio deve ancora venire»

Tiemoué Bakayoko è pronto a prendersi il Milan: le parole del centrocampista alla vigilia della sfida con il Betis Siviglia

Presente in conferenza stampa al fianco di Gennaro Gattuso, Tiemoué Bakayoko ha presentato Milan-Betis Siviglia ed ha parlato del suo percorso in rossonero. Ecco le parole dell’ex Chelsea sulla sfida con i biancoverdi: «Sarà una partita difficile, il Betis è una buona squadra: sarà importante vincere per provare a raggiungere quota nove punti e assicurarci la qualificazione».

Una battuta sul ko nel derby con l’Inter: «Non è semplice da digerire la sconfitta all’ultimo minuto: siamo delusi ma la sconfitta fa parte della vita, ora siamo concentrati sulla partita di domani». Continua il francese, parlando della sua crescita: «Sono stato accolto molto bene, sto cercando di adattarmi al modo di giocare: il meglio di me deve ancora arrivare, vedo già dei miglioramenti».