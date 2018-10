Gattuso, nessun rimpianto: «Non è tutto da buttare. Sull’esonero…»

Milan-Betis Siviglia, vigilia della sfida di Europa League: ecco le parole in conferenza stampa di Gennaro Gattuso

Reduce dalla sconfitta beffarda nel derby contro l’Inter, il Milan è atteso domani dall sfida contro il Betis Siviglia. Ecco le parole in conferenza stampa di Gennaro Gattuso: «L’amarezza rimane ma dobbiamo ripartire: la partita non è stata preparata per il pareggio, la squadra mi è piaciuta tantissimo a livello caratteriale. Siamo venuti a mancare nel palleggio e ci è venuto il braccino: non è tutto da buttare via ciò che abbiamo fatto». Su Donnarumma ha precisato: «Era un portiere in crescita e lo avete detto anche voi: le scelte le faccio io e non vado dietro ai tifosi, con tutto il rispetto. E’ tranquillo, ha avuto un lutto l’altro ieri: è mancata la nonna. Deve lavorare con professionalità, l’errore per chi gioca a calcio ci può stare».

Gattuso ha poi parlato della sfida col Betis: «A Madrid ha fatto il 65 per cento di possesso palla, segna poco ma ha tantissima qualità: gioca con la difesa a tre, sarà una partita molto scomoda. Domani scenderà in campo la formazione migliore, quella che ha più benzina: è una partita molto impegnativa contro una squadra che ti fa correre tanto». Infine, un commento sul possibile esonero: «Io faccio l’allenatore e so bene che quando non arrivano i risultati sono in discussione: ho subito pressioni peggiori, qui si fanno dei nomi. Con Leonardo e Maldini c’è sempre confronto, gli racconto come la vedo e loro fanno altrettanto. Ci possono essere degli alti e bassi, ma ci diciamo le cose faccia a faccia. Ciò che è successo tra me e Leonardo è accaduto tanti anni fa: c’è grandissimo rispetto e ci diciamo le cose in faccia».