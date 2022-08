Il Bologna vince, Mihajlovic nei guai...

Milan Bologna sarà una delle sfide chiave della terza giornata di Serie A: per Mihajlovic una gara da sliding doors già nel passato

Se la sera di sabato 27 agosto leggerete che Mihajlovic è nei guai, significherà che Milan-Bologna è finito come da copione: Diavolo vincente e rossoblù sconfitti e se si useranno titoli così forti allora vorrà dire che le proporzioni del divario saranno piuttosto ampie.

Il calcio ha questo di bello, è un continuo rovesciamento di vicende e storie, anche quelle personali. Il 6 gennaio del 2016 mister Sinisa si trovò accostato a una situazione non piacevole – per usare termini che allora erano decisamente molto più forti – proprio in occasione dell’ultima grande impresa del Bologna a San Siro tappezzato di rossonero. All’epoca Mihajlovic guidava il Milan e per quella che era la prima sfida del nuovo anno non aveva usato mezzi termini, presentando gennaio come il periodo nel quale infilare una serie di risultati positivi. Anche perché c’era bisogno di guarire definitivamente dalla sindrome contro le piccole, con le quali la squadra era propensa a perdere punti in classifica.

Invece della svolta, ci fu il rovesciamento della previsione, per di più ad opera di un cuore rossonero come Roberto Donadoni, seduto sulla panchina emiliana. L’evento si concretizzò dopo gli errori di Bonaventura, Bacca, Niang e Cerci. E i tanti gol falliti – si sa, è una legge non scritta ma spesso valida – produssero la beffa della rete finale ad opera di Giaccherini.

Mihajlovic avrebbe lasciato la panchina milanista nei mesi successivi, non chiudendo il campionato. Il Bologna già 7 giorni dopo si trovò sull’ottovolante, perdendo in casa contro il Chievo. E rendendo così meno dolce quell’1-0 in casa che ricalcava il primo Milan-Bologna giocato con l’instaurazione del campionato a girone unico, nel lontanissimo 1930, quando il match-winner – in quel caso a inizio partita – fu Busini I (ma i rossoblù erano un po’ più forti di oggi, visto che erano campioni d’Italia in carica…)