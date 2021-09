Milan, Brahim Diaz: «Sento la fiducia. Con l’Atletico per i tre punti»

Conferenza stampa Diaz: le parole dello spagnolo alla vigilia di Milan Atletico Madrid, seconda giornata di Champions

Brahim Diaz prepara il match casalingo contro l’Atletico Madrid. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dello spagnolo:

SVOLTA CON IL MILAN – «Ho sempre avuto la fiducia del mister e del club, non solo in quella partita contro la Juve. Ho sempre sentito una fiducia dall’ambiente e non mi è mai mancata»

GIOVANI IN ITALIA – «Si qui ci sono molti giovani di talento e stanno spiccando il volo in questi mesi. Dipende molto dal livello di un giocatore. Non è tanto diverso dalla Spagna»

EREDE DI CALHANOGLU – «L’unico obiettivo è aiutare la mia squadra con i gol e gli assist. Faccio solo il meglio e questa è la cosa più importante. C’è voglia di vincere e fare bene».

ATLETICO MADRID – «Il fatto che provenga dal Real influenza la situazione, ma ora gioco nel Milan e l’unica cosa importante sono i tre punti».

AVVERSARI – «La rosa è ampia con giocatori di talento. Sono una squadra molto forte, che lavorano insieme per tutti i novanta minuti».

LEADERSHIP – «Vale la regola dell’uno per tutti tutto per uno. Siamo come una famiglia ed è grazie anche al mister se stiamo raggiungendo certi risultati. Sono contento di questa fiducia, ma è merito della squadra».

