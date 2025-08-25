Milan, ora il mercato decolla: viaggio inaspettato di Moncada, ecco il motivo!

Dopo la batosta contro la Cremonese il Milan corre ai ripari, ecco che ora il mercato decolla con il viaggio inaspettato di Moncada, il motivo

Il Milan è attivamente al lavoro per perfezionare la propria difesa, e le ultime voci di calciomercato indicano che il club rossonero sta muovendosi con grande determinazione. Con il nuovo direttore sportivo Tare e l’allenatore Allegri pronti a definire la rosa, il rafforzamento del reparto arretrato è diventato una priorità indiscutibile. Le due piste principali che hanno preso piede nelle ultime settimane sono quelle che portano a Merih Demiral e Caleb Okoli, ma il Milan non esclude altre opportunità che potrebbero presentarsi nei giorni finali del mercato.

Non sarebbe affatto da escludere – spiega calciomercato.com – che le ultime ore di calciomercato possano riservare sorprese, con nuovi nomi che potrebbero emergere come candidati per rinforzare la difesa del club. Via Aldo Rossi, storicamente un punto di riferimento per colpi a sorpresa, è in costante movimento per valutare il profilo ideale per un inserimento in un reparto che deve essere sistemato in vista delle sfide future. Le principali attenzioni restano focalizzate su Demiral e Okoli, difensori di qualità ma con caratteristiche diverse, perfetti per il tipo di gioco che Allegri intende implementare.

Demiral, noto per la sua forza fisica e il carattere battagliero, porterebbe un bagaglio di esperienza sia in Serie A che nelle competizioni internazionali. Il suo stile di gioco, aggressivo e deciso, lo rende uno dei profili più appetibili sul mercato. Al contrario, Okoli è visto come un investimento sul lungo termine. Il giovane difensore ha mostrato notevoli qualità fisiche e tecniche, guadagnandosi l’attenzione di diversi club. Per il Milan, rappresenta una possibile figura di punta per il futuro della difesa.

Nel frattempo, mentre le trattative per Demiral e Okoli continuano, il Milan non ha smesso di monitorare altre opzioni. Una fonte rivela che Comuzzo non è una priorità per il club, visto che la Fiorentina non sembra intenzionata a cederlo. Tuttavia, l’interesse si concentra su possibili “outsider” dell’ultimo minuto. Questi giocatori, che potrebbero emergere grazie a contatti improvvisi o, come suggerito dalla fonte, grazie a viaggi programmati, potrebbero rappresentare l’occasione giusta per il club rossonero.

In questo scenario, il viaggio del direttore tecnico Geoffrey Moncada a Siviglia assume un’importanza fondamentale. La visita in Spagna potrebbe aprire la porta a un profilo inatteso, un calciatore che finora non è stato accostato al Milan, ma che potrebbe rivelarsi una grande occasione. Spesso, le trattative più fruttuose nascono proprio in queste circostanze, dove un incontro diretto può fare la differenza e portare a un affare che sembrava impensabile fino a poche ore prima. Il Milan e il nuovo direttore sportivo Tare sono alla ricerca di un difensore capace di alzare il livello del reparto arretrato, rendendolo solido e affidabile come richiesto da Allegri. La tensione tra i tifosi rossoneri è palpabile, e la speranza di un grande colpo finale cresce, con il club pronto a tutto pur di accontentare il proprio allenatore e direttore sportivo, per regalare una difesa all’altezza delle ambizioni scudetto e Champions League.