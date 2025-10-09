Milan, Cardinale riceverà la cittadinanza italiana per meriti speciali. Premiato l’impegno del finanziere americano nel nostro Paese

Un riconoscimento prestigioso, che va oltre il calcio. Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore del fondo RedBird, riceverà la cittadinanza italiana “per meriti speciali”. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e di quello della Giustizia, Carlo Nordio.

La decisione, come spiegato in una nota ufficiale di Palazzo Chigi, premia l’impegno del finanziere americano nel nostro Paese, in particolare per il suo contributo nel sociale. «Ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione».

Un onore che Cardinale ha accolto con grande emozione, sottolineando il suo profondo legame, personale e familiare, con l’Italia. In una dichiarazione all’ANSA, ha espresso tutta la sua gratitudine. «Sono profondamente onorato della proposta di concedermi la cittadinanza italiana e sono molto grato al Consiglio dei ministri, in particolare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonché al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il suo parere favorevole. Le mie radici sono in Italia, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, e ho trascorso qui la mia giovinezza ogni estate. Il mio impegno nei confronti dell’Italia è profondo e a lungo termine, quindi ringrazio sentitamente per questo riconoscimento».

Un attestato di stima che non solo celebra il suo operato con il Milan e le sue iniziative benefiche, ma che sancisce formalmente un legame con l’Italia che, come lui stesso ha ricordato, fa parte della sua storia da sempre.