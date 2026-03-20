Milan, Cardinale svela: «Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Vorrei che mi venisse riconosciuto che tengo a questo club»

Milan, Gerry Cardinale – proprietario del club rossonero – ha parlato così dei suoi primi tre anni in Italia. Le dichiarazioni

Intervistato dal Financial Times, Gerry Cardinale ha inquadrato così i suoi primi tre anni alla guida del Milan. Le sue dichiarazioni.

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MILAN – «Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Non riesco nemmeno a prendere parola senza che mi chiedano: la squadra è davvero tua o di Elliott? È assurdo. È frustrante. Vorrei che mi venisse riconosciuta fiducia, che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese… ma ho capito che devo dimostrarlo. Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi… e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso. Ma non continuerei a essere richiamato in questi ecosistemi se fossi uno che arriva sparando a zero, distruggendo tutto e comportandosi da arrogante».

RIVOLUZIONE SERIE A – «Negli USA lo farei ad occhi chiusi. Qui ci sono barriere culturali e politiche. Sto costruendo uno stadio e voglio che sia un prodotto italiano. Banche italiane che lo finanziano, aziende italiane che competono per i naming rights, commercio e hospitality italiani intorno. Negli Stati Uniti potrei farlo ad occhi chiusi. Qui non è il mio ecosistema: ci sono barriere linguistiche, politiche e culturali. Mi piacerebbe arrivare al punto in cui, se avrò costruito abbastanza credibilità, potrò andare a Roma, sedermi con Meloni o con chiunque altro e dire: guardate, costruiamo un piano per rilanciare la Serie A. Facciamo della Serie A una delle più grandi esportazioni dell’Italia».

L’INTERVISTA COMPLETA A CARDINALE