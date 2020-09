Milan, c’è il principio di accordo con il Chelsea per Bakayoko

Il Milan avrebbe concordato con il Chelsea un prestito oneroso con diritto di riscatto per l’acquisto di Bakayoko

Il Milan avrebbe trovato un principio di accordo con il Chelsea per l’acquisto di Bakayoko secondo quanto riportato da Sky Sport. Le due parti avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro più un diritto di riscatto a 30.

La società rossonera ha inoltre già trovato un accordo con il centrocampista per l’ingaggio per il primo anno di prestito ma non per gli anni successivi in caso di riscatto da parte del Milan.