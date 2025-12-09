Milan Como a Perth? Allegri mette fretta alla FIFA: ecco quando arriva la decisione definitiva

Milan Como in Australia? Il tecnico rossonero Max Allegri mette fretta alla FIFA: quando arriva la decisione

Il progetto di far disputare l’incontro di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, è ormai alle strette e la decisione definitiva è imminente. La Lega Serie A ha formalmente sollecitato la FIFA per ottenere un responso celere sull’organizzazione della partita fuori dai confini nazionali, con la richiesta chiara di una risposta entro la prossima settimana.

L’Urgenza della Pianificazione Tecnica e Commerciale

L’accelerazione è dettata principalmente da esigenze di pianificazione. Secondo il Corriere della Sera, il primo a volere chiarezza è l’allenatore Max Allegri, il quale necessita di programmare la preparazione della squadra, considerando l’impatto di un lungo viaggio intercontinentale sulla forma fisica dei calciatori e sugli impegni futuri.

Non meno importante è la pianificazione commerciale del Milan. Il club ha già organizzato una serie di eventi extra-campo per i giorni precedenti l’eventuale gara, inclusi incontri con i tifosi (meet and greet) e attività con partner commerciali. La necessità di una tempistica certa è dunque cruciale per onorare gli impegni già presi e per gestire al meglio le aspettative dei fan australiani e dei partner rossoneri.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

