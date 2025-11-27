Milan News
Milan Como in Australia: obiettivo sempre più vicino! Arriva un nuovo sì: ecco cosa manca per vedere la prima storica partita di Serie A all’estero
Il 8 febbraio 2026, la sfida tra Milan e Como potrebbe non disputarsi a San Siro. Infatti, a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il match di Serie A si trasferirà in Australia. L’operazione, mai vista prima, è stata pianificata dalla Lega Serie A in collaborazione con i due club.
Secondo Corriere della Sera, nelle ultime ore è arrivato il via libera della Confederazione asiatica (AFC), una fase fondamentale dopo le autorizzazioni già ottenute da FIGC, UEFA e dalla Federazione calcistica australiana. Tuttavia, l’AFC ha posto delle condizioni da esaminare, prima che il progetto possa essere completamente approvato. Se la Lega Serie A accetterà tutte le richieste, mancherebbe solo un’ulteriore autorizzazione: quella della FIFA, senza la quale l’operazione non sarebbe completa.
Nonostante i progressi, la Lega Serie A mantiene cautela. L’annuncio ufficiale verrà fatto solo dopo aver superato tutti gli ostacoli burocratici e aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie.
Se il trasferimento a Perth dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un evento storico per il calcio italiano. Un match di Serie A in Australia sarebbe una mossa innovativa per aumentare la visibilità internazionale e il marketing della Lega, un passo audace che porterebbe il campionato italiano a nuovi orizzonti.
