 Milan Como in Australia: obiettivo più vicino! Nuovo sì
Connect with us

Milan News

Milan Como in Australia: obiettivo sempre più vicino! Arriva un nuovo sì: ecco cosa manca per vedere la prima storica partita di Serie A all’estero

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

milan como

Milan Como in Australia: la prima storica partita all’estero della Serie A sempre più vicina! Arriva un nuovo sì, ecco cosa manca adesso

Il 8 febbraio 2026, la sfida tra Milan e Como potrebbe non disputarsi a San Siro. Infatti, a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il match di Serie A si trasferirà in Australia. L’operazione, mai vista prima, è stata pianificata dalla Lega Serie A in collaborazione con i due club.

Secondo Corriere della Sera, nelle ultime ore è arrivato il via libera della Confederazione asiatica (AFC), una fase fondamentale dopo le autorizzazioni già ottenute da FIGC, UEFA e dalla Federazione calcistica australiana. Tuttavia, l’AFC ha posto delle condizioni da esaminare, prima che il progetto possa essere completamente approvato. Se la Lega Serie A accetterà tutte le richieste, mancherebbe solo un’ulteriore autorizzazione: quella della FIFA, senza la quale l’operazione non sarebbe completa.

Nonostante i progressi, la Lega Serie A mantiene cautela. L’annuncio ufficiale verrà fatto solo dopo aver superato tutti gli ostacoli burocratici e aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie.

Se il trasferimento a Perth dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un evento storico per il calcio italiano. Un match di Serie A in Australia sarebbe una mossa innovativa per aumentare la visibilità internazionale e il marketing della Lega, un passo audace che porterebbe il campionato italiano a nuovi orizzonti.

Related Topics:

Milan News

Tomori sicuro sul Milan: «Voglio raggiungere quel grande obiettivo. Su Ibrahimovic vi dico questo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

27 Novembre 2025

By

Tomori
Continue Reading

Milan News

Rinnovo Maignan, panico in casa Milan? Si spinge per il prolungamento del contratto, ma è successo questo!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

27 Novembre 2025

By

Maignan via dal MIlan
Continue Reading