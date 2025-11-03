Milan Como, Simonelli: «Polemiche? Ai tifosi posso dire una cosa viste le critiche degli ultimi giorni» - Calcio News 24

Milan Como: Simonelli commenta e invita all’orgoglio. La situazione attuale

In vista della possibile sfida Milan Como — indicata al momento come partita fuori dai confini italiani — Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare il punto di vista della Lega e provare a tranquillizzare i tifosi: «Capisco i dubbi e i malumori dei supporter, ma sarebbe motivo di orgoglio».

Il contesto dell’iniziativa Milan Como

Durante l’assemblea della Lega Serie A tenutasi a Lissone, Simonelli ha sottolineato che si sta discutendo sull’opportunità di disputare Milan – Como in un luogo eventualmente all’estero, «perché siamo la prima lega calcistica italiana a valutare una trasferta internazionale di questo livello». I tifosi del Milan e del Como, tuttavia, non sembrano entusiasti all’idea di non poter seguire la partita in patria o in un contesto più tradizionale.

Le parole di Simonelli

«Lo stato delle cose lo conoscete — ha dichiarato Simonelli — siamo in attesa dell’ok della confederazione asiatica. La Lega aspetta, non sta agendo in solitaria». Ha poi aggiunto: «Capiamo i tifosi, che per quelli del Milan e del Como non sarà piacevolissimo non avere la possibilità di vedere dal vivo questo match». Tuttavia, Simonelli invita tutti a guardare il lato positivo: «È anche vero che, come tifosi del calcio, dovremmo essere orgogliosi di avere la Lega italiana come prima Lega calcistica mondiale a giocare all’estero».

Le implicazioni per Milan e Como

L’idea di una partita Milan – Como all’estero non è sprovveduta: da un lato permette di aumentare la visibilità internazionale del calcio italiano; dall’altro può rappresentare un’opportunità commerciale e di marketing per entrambi i club e per la Serie A nel suo complesso. Però, come ammette Simonelli, resta forte la componente emotiva legata ai tifosi locali: «Per quelli di Milan e Como sarà non piacevolissimo non avere la possibilità di seguire il match dal vivo».

Le prossime tappe

Non è stata fissata una deadline precisa per la decisione definitiva su Milan – Como. Simonelli ha detto: «Se l’ok lo avessimo il 31 gennaio forse potrebbe essere un po’ tardi per organizzare tutto», indicando che anche un ritardo non escluderebbe a priori lo svolgimento dell’incontro.

In sintesi, quella della partita Milan – Como rappresenta un’occasione per la Serie A di innovare e guardare oltre i confini nazionali, mentre per i tifosi è un mix di attesa, orgoglio e legittima cautela.

