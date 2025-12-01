Milan Como in Australia, la Serie A scrive a Infantino! Attesa per la sfida che si giocherà a febbraio: manca solo l’ok della Fifa per ufficializzare “la trasferta” a Perth. Le ultime

Milan Como in Australia, si attende solo l’esito della risposta della Fifa, ultimo step per disputare la partita di febbraio a Perth! Decisive le tempistiche

Il progetto di esportare il calcio italiano in Oceania è più vivo che mai, con la Lega Calcio Serie A che sta premendo sull’acceleratore per realizzare un evento storico. La sfida di campionato tra Milan e Como, originariamente prevista per febbraio, potrebbe trasformarsi in una partita storica, con la possibilità di disputarla a Perth, in Australia. Le due squadre stanno aspettando con ansia la decisione definitiva, sperando che la FIFA dia il via libera il prima possibile per pianificare una trasferta che si preannuncia impegnativa ma affascinante.

Un passo decisivo verso l’evento

Come riportato dal Corriere della Sera, l’iter burocratico è arrivato allo snodo cruciale. Dopo aver ottenuto il via libera da tutte le entità coinvolte – Figc, Uefa, federazione australiana e federazione asiatica – ora manca solo l’ultimo timbro decisivo della FIFA. La Lega Calcio Serie A invierà oggi una lettera ufficiale al massimo organo calcistico mondiale per sollecitare una risposta entro la fine dell’anno. L’obiettivo è ottenere un semaforo verde che consenta di organizzare la trasferta in tempo.

Le sfide legate alla logistica

Le tempistiche sono strettissime e non ammettono ritardi. Se la FIFA dovesse rispondere positivamente entro il 31 dicembre, si avrà la possibilità di organizzare la trasferta in appena un mese, con la gestione di voli intercontinentali, alberghi e la pianificazione tecnica degli allenamenti. Tuttavia, se la risposta tardasse o la FIFA dovesse negare il consenso, il match si svolgerebbe regolarmente in Italia. La volontà di internazionalizzare il brand della Serie A è forte, ma ora la palla passa agli uffici di Zurigo.