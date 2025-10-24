Milan Como a Perth? Chivu si espone in conferenza stampa: «Io ho imparato a non lamentarmi, è uno spreco. Abbiamo giocato un’amichevole in Libia e non l’ho fatto»

Milan Como a Perth? Chivu si espone in conferenza stampa e commenta la scelta della Lega Serie A di disputare in Australia la gara di campionato

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa pre Napoli riguardo alla decisione della Lega Serie A di disputare la partita Milan-Como a Perth, in Australia. Durante la conferenza, Chivu ha espresso la sua opinione sulla scelta, mostrando un atteggiamento pragmatico e positivo.

SU MILAN COMO A PERTH? – «Io ho imparato a non lamentarmi. Nella vita è uno spreco di energie lamentarsi e trovare sempre le cose negative, bisogna vedere anche il lato positivo, qualora ci fosse. Poi non sta a me: io ho fatto un’amichevole a Bengasi in Libia e non mi sono lamentato, sono andato felicemente là. E’ un’opportunità per far vedere che il calcio è internazionale, che siamo professionisti e abbiamo il dovere di fare determinate cose. Poi sta ad un allenatore e ad una società gestire le risorse e le energie. Magari impareremo a fare cose per il bene della squadra, dandogli qualche giorno in più di riposo».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI CHIVU SU INTERNEWS24