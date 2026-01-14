Milan Como rinviata: quando verrà recuperata la sfida della 24ª giornata di Serie A. Due ipotesi sul tavolo, cosa filtra al momento

Milan Como rinviata: quando verrà recuperata la partita valida per la 24ª giornata di Serie A. Due ipotesi sul tavolo, i dettagli

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: la sfida Milan-Como non s’ha da fare, almeno per ora. La Lega Serie A ha comunicato il rinvio a data da destinarsi del match valido per la 24ª giornata di campionato. I cancelli dello Stadio “Giuseppe Meazza” resteranno chiusi al calcio per lasciare spazio alla storia dello sport mondiale.

Luci su Milano Cortina: lo stadio cambia volto

Il motivo dello stop è di portata planetaria e logistica. La Scala del Calcio è infatti il teatro prescelto per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un appuntamento che richiede una preparazione scenica e organizzativa imponente, rendendo il manto erboso e le strutture di San Siro incompatibili con lo svolgimento di una gara di Serie A. I rossoneri dovranno dunque attendere per scendere in campo, mentre la macchina organizzativa a cinque cerchi prende possesso dell’impianto milanese.

Il programma della 24ª giornata

Se il Milan si ferma, il resto del campionato prosegue. La 24ª giornata si concluderà regolarmente lunedì con due posticipi di rilievo. Alle 18.30 scenderanno in campo Atalanta e Cremonese. In serata, riflettori puntati sull’Olimpico per Roma-Cagliari (ore 20:45), con i giallorossi chiamati a blindare le zone nobili della classifica contro i sardi in lotta per la salvezza.

Il rebus del recupero: tutto dipende dall’Inter

Il vero rompicapo per la Lega riguarda la ricollocazione di Milan-Como in un calendario già saturo. Le date possibili sono state individuate, ma sono legate a doppio filo al cammino europeo dell’Inter, che condivide lo stadio con i rossoneri. La disponibilità del Meazza per il recupero dipenderà dal piazzamento dei nerazzurri nella prima fase della Champions League.

Ecco i due scenari delineati:

Ipotesi A (Inter qualificata direttamente): Se l’Inter chiuderà la fase a gironi tra la 1ª e la 8ª posizione (evitando quindi i playoff di andata), il recupero si giocherà nella finestra del 17-18-19 febbraio .

Se l’Inter chiuderà la fase a gironi tra la (evitando quindi i playoff di andata), il recupero si giocherà nella finestra del . Ipotesi B (Inter ai playoff): Se i nerazzurri dovessero finire tra la 17ª e la 24ª posizione (costretti a giocare i sedicesimi), la gara slitterà alla settimana successiva, tra il 24-25-26 febbraio.

In entrambi i casi, il Milan sarà chiamato a un tour de force nel mese di febbraio, dovendo incastrare questo impegno in una fase nevralgica della stagione.