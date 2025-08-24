Milan Cremonese, gli eroi in grigiorosso: Baschirotto da 8 in pagella, Bonazzoli sembra Cristiano Ronaldo. Storica impresa della neopromossa

Storica impresa della Cremonese, che da neopromossa al gran ballo di San Siro fa il grande scherzo al Diavolo, apparso poca cosa al cospetto degli avversari. Chi sono stati gli eroi in grigiorosso di Davide Nicola, che certamente non avranno dormito per l’adrenalina di una serata impensabile e però anche del tutto meritata? Ecco i giudizi dei quotidiani, sportivi e non solo.

BASCHIROTTO – La Gazzetta dello Sport lo saluta con un 8 e un giudizio da incorniciare, ancora di più tenendo conto che era il suo ri-esordio nella nuova squadra dopo anni di soddisfazione trascorsi a Lecce: «Mister Olympia: il gol è solo la superficie di una prova dominante. Si mangia Gimenez e avvia il 2-1, dietro respinge tutto e tutti». Identico voto da parte del Corriere dello Sport: «La sua deviazione sbatte sul palo e per poco non beffa Audero. Firma il gol all’esordio con la Cremonese a San Siro, meglio di così? Inarrestabile di testa. Innesca l’azione del 2-1, implacabile». Non si sottrae allo spirito dell’unanimità anche Tuttosport: «Torna alla Cremonese dopo 10 anni e si presenta con un gol di testa pesantissimo, una partita difensivamente ideale e pure la palla recuperata su Gimenez che avvia il 2-1».

BONAZZOLI – Lo sceglie il Corriere della Sera, giusto un filo sotto rispetto al difensore, un 7,5 comunque significativo che premia l’essere stato il match-winner: «Fa girare la testa a Estupinian e Pavlovic. Poi segna in acrobazia una rete da raccontare a nipoti». Allineato il Corriere dello Sport: «Sfodera un tiro a giro velenosissimo che per poco non beffa Maignan. Nella ripresa segna una rete in mezza rovesciata che ricorderà per tutta la vita». Conferma Tuttosport: «Al 23’ ha la sua prima chance, nella ripresa sigla il gol vittoria con una rovesciata da cineteca». Tutto giusto, del resto Gazzetta lo ha collocato sull’8 che fa la fortuna di chi l’ha scelto al Fantacalcio (ma chi ha puntato su di lui?) e che sintetizza con una vautazione che meriterebbe di essere conservata da qualche parte: «Maglia “blanca”, Modric sullo stesso campo e un gol in acrobazia da stropicciarsi gli occhi: ma chi è, Ronaldo?»