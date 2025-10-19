Milan Fiorentina, Pioli: «Emozionante tornare qui. Sulla partita...»

Milan Fiorentina: le parole di Pioli prima del big match di San Siro. Le parole del tecnico della Viola anche sul ritorno su un campo speciale

Cresce l’attesa per Milan Fiorentina, sfida dal sapore speciale per Stefano Pioli, che torna a San Siro da avversario. Il tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio, ha condiviso le sue sensazioni e le scelte tattiche per la delicata trasferta contro i rossoneri.

Le sensazioni di Pioli

«Emozione – ha dichiarato Pioli –. Quello che abbiamo vissuto qui a Milano è stato qualcosa di eccezionale. Ora però sono alla Fiorentina e credo che abbiamo la possibilità di fare una buona partita. Vogliamo un risultato positivo».

Parole che raccontano rispetto e nostalgia per la sua esperienza al Milan, ma anche determinazione e fiducia verso la squadra viola, chiamata a una prova di carattere contro un avversario di altissimo livello.

Le scelte tattiche

Nel presentare la formazione della Fiorentina per la sfida Milan Fiorentina, Pioli ha spiegato una decisione importante: «Ho scelto Fagioli per avere un centrocampista in più. Una volta recuperata palla vogliamo anche avere maggiore proprietà di palleggio».

Un chiaro segnale della volontà del tecnico di controllare il gioco e di non lasciare troppi spazi al Milan, squadra abituata a ripartire con grande velocità grazie ai suoi esterni offensivi. La scelta di Fagioli aggiunge qualità al possesso palla e può consentire ai viola di mantenere equilibrio tra le due fasi di gioco.

Focus su Kean

Pioli ha poi parlato anche di Moise Kean, una delle armi offensive a disposizione della Fiorentina: «Kean è un giocatore molto importante. Da giovedì si è allenato con la squadra e sta bene. Abbiamo altri attaccanti forti anche».

Il tecnico punta sulla profondità del reparto offensivo per sorprendere la difesa del Milan, che dovrà prestare grande attenzione ai movimenti e alla fisicità degli attaccanti viola.

Una partita di alto livello

Milan Fiorentina si preannuncia come una sfida equilibrata, tra due squadre con ambizioni europee e un’identità di gioco ben definita. Da una parte, il Milan vuole confermarsi ai vertici della classifica; dall’altra, la Fiorentina di Pioli cerca un risultato prestigioso che possa rilanciare entusiasmo e fiducia.

Il ritorno di Pioli a San Siro rende Milan Fiorentina una partita dal fascino particolare, dove emozione e tattica si intrecciano in una serata che promette spettacolo.