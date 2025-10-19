 Milan Fiorentina, Pradè non ci sta: «Errore gravissimo di Marinelli» - Calcio News 24
Connect with us

Fiorentina News

Milan Fiorentina, Pradè non ci sta: «Errore gravissimo di Marinelli»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Daniele Pradè

Milan Fiorentina, il dirigente della Viola nel post partita di San Siro si sfoga ai microfoni di Dazn accusando duramente l’arbitro

La Fiorentina esce sconfitta da San Siro, ma le polemiche nel post partita non mancano. La decisione del rigore assegnato al Milan, poi trasformato da Leao, sta facendo molto discutere e dai toscani è arrivata una dura protesta nei confronti di Marinelli.

Ai microfoni di Dazn, Pradè ha duramente attaccato il direttore di gara: «Errore enorme del VAR, Marinelli non ha avuto il coraggio di mantenere la sua decisione. Questa cosa è scandalosa, brutto da vedere. Poi è rimasto a terra per 20 minuti, non meritavamo di perdere».

«Poco prima c’era stato il fallo su Ranieri che poteva essere espulso. Ci dispiace molto. Abbiamo una brutta classificaPioli ci può togliere da questa situazione: mi prendo tutta la responsabilitàPioli deve stare tranquillo, l’unico che rischia sono io», ha concluso Pradè. LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Fiorentina News

Fiorentina, allarme Gosens: come sta l’esterno della Viola

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

19 Ottobre 2025

By

Gosens
Continue Reading

Fiorentina News

Milan Fiorentina, Pioli: «Emozionante tornare qui. Sulla partita…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

19 Ottobre 2025

By

Pioli
Continue Reading