Milan Fiorentina, Pradè non ci sta: «Errore gravissimo di Marinelli» - Calcio News 24

Milan Fiorentina, il dirigente della Viola nel post partita di San Siro si sfoga ai microfoni di Dazn accusando duramente l’arbitro

La Fiorentina esce sconfitta da San Siro, ma le polemiche nel post partita non mancano. La decisione del rigore assegnato al Milan, poi trasformato da Leao, sta facendo molto discutere e dai toscani è arrivata una dura protesta nei confronti di Marinelli.

Ai microfoni di Dazn, Pradè ha duramente attaccato il direttore di gara: «Errore enorme del VAR, Marinelli non ha avuto il coraggio di mantenere la sua decisione. Questa cosa è scandalosa, brutto da vedere. Poi è rimasto a terra per 20 minuti, non meritavamo di perdere».

«Poco prima c’era stato il fallo su Ranieri che poteva essere espulso. Ci dispiace molto. Abbiamo una brutta classifica, Pioli ci può togliere da questa situazione: mi prendo tutta la responsabilità. Pioli deve stare tranquillo, l’unico che rischia sono io», ha concluso Pradè. LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano