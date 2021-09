Milan, Florenzi è un rebus: non convince e Pioli non è soddisfatto

Anche ad Anfield contro il Liverpool, Florenzi è entrato nella ripresa ma non ha convinto: l’esterno manca ancora di condizione

Alessandro Florenzi non brilla nemmeno nella notte di Anfield. Entrato al posto di Saelemaekers si fa trovare quasi sempre nel posto sbagliato, tanto da richiamare l’attenzione di Stefano Pioli più di una volta.

L’ex Roma non ha ancora trovato la condizione giusta in rossonero per consentirgli di giocare con più fluidità. Gli servono più minuti nelle gambe e consapevolezza nei propri mezzi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

