Milan, Gabbia: «Vi racconto il mio esordio in Serie A»

Matteo Gabbia racconta nei dettagli l’emozione e i momenti prima, durante e dopo l’esordio in Serie A con il Milan

Matteo Gabbia parla in maniera emozionante del giorno del suo esordio in Serie A. Il suo racconto a Cronache di Spogliatoio.

«”Nonna dormi pure, è tutto vero”.

“No Matteo, non riesco. Non ci credo che sia successo davvero”.

Non riusciva a dormire. Non aveva neanche finito di guardare la partita contro il Torino. Non ce la faceva. Troppa ansia, troppe emozioni. Credo sia stata la prima volta che le è successo.

“Ho giocato a San Siro, con la maglia del nostro Milan”».