Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato al canale Twitch rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

LE SUE CONDIZIONI – «Sto bene, è bello essere di nuovo a Milano. Qui mi sento davvero a casa. Questo tipo di recupero richiede un po’ di tempo, ma continuo a lavorare, assieme ai miei colleghi, da casa per spingere avanti il Milan. Comunque non passerà tanto tempo per il mio ritorno. Sono come Ibra: impaziente. Ma devo aspettare i medici, anche se non voglio. presto tornerò a Milanello, al Vismara, a Casa Milan e certamente a San Siro».

MILAN-PORTO – «La squadra è sempre in crescita, migliora continuamente. E quello che mi dà orgoglio è l’unità, lo spirito e la voglia dei nostri ragazzi; stanno giocando con coraggio il nostro modo di gioco, offensivo, moderno, reagendo sempre alle difficoltà, senza alibi. Sempre. Questo mi rende orgoglioso».

DERBY – «Lo vedrò in tv sfortunatamente. Mio figlio è qua con 10 amici dagli USA per la partita. Mi dispiace non poter essere a San Siro. Sono questi i momenti per i quali giochiamo. Faccio un appello ai tifosi, che mi tengano un posto in curva. Anche se non sarò lì fisicamente, farò il tifo con loro».

