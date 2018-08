Gattuso esalta il Milan: «Siamo forti. Higuain? Va servito meglio»

Lunga intervista di Gennaro Gattuso a Milan TV: dalla sfida col Napoli al prossimo impegno con la Roma, ecco le parole del tecnico rossonero

Gennaro Gattuso archivia la sconfitta con il Napoli, nel mirino dell’allenatore del Milan c’è il confronto con la Roma. Intervistato da Milan Tv, il tecnico rossonero ha analizzato la prestazione del San Paolo: «Siamo stati padroni del campo per quasi un’ora, abbiamo messo il Napoli in difficoltà. Dopo il primo gol abbiamo lasciato campo, questo è il rammarico più grande: dobbiamo lavorare sulla mentalità, siamo forti ma dobbiamo correggere qualche errore, ci vuole tempo anche se non ce n’è molto».

Continua Ringhio: «In fase di palleggio coinvolgiamo tutti i giocatori, non solo Biglia: in occasione dell’1-2 non ha sbagliato solo Lucas, anche Musacchio poteva darla al portiere, ma un errore può capitare. L’importante è interpretare le partite da squadra». Una battuta su Gonzalo Higuain: «Sono molto felice della sua prestazione ma possiamo servirlo meglio: si è mosso bene, i due gol sono anche merito suo». Infine, un commento sulla sfida con la Roma: «E’ una squadra forte – conclude l’allenatore del Diavolo – dovremo prendere le cose positive viste a Napoli e lavorare su ciò che non ha funzionato».