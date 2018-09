Suo ex compagno di squadra, Gianluca Zambrotta ha difeso a spada tratta Gennaro Gattuso: ecco le parole dell’ex Milan

Reduce dal pari contro l’Atalanta, il Milan cerca riscatto contro l’Empoli. E mister Gennaro Gattuso non ha convinto a pieno, con i primi rumors che circolano su un possibile cambio in panchina. Gianluca Zambrotta non ha dubbi: «La squadra deve migliorare sotto il profilo della gestione della partita. Ma mi fa ridere chi sostiene che Rino debba già essere allontanato perché inesperto. Se vincesse il recupero con il Genoa sarebbe a 2 punti dalla zona Champions, che poi è l’obiettivo di inizio anno».

L’ex rossonero, intervistato dal Corriere di Milano, ha poi aggiunto a proposito della retroguardia di Ringhio: «Cosa suggerisco per migliorare la tenuta del pacchetto arretrato? In rosa ci sono giovani che stanno compiendo un ottimo lavoro. Bisogna concedere tempo a Gattuso, il suo progetto è preparare al meglio la coppia Caldara-Romagnoli. Affidabili e di prospettiva».