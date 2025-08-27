Milan, tutto su Harder: l’idea di Tare e a che punto è la trattativa

In casa Milan tutte le attenzioni sono su Conrad Harder, ecco l’idea di Tare e a che punto è la trattativa

La situazione in casa Milan per il reparto offensivo si farebbe sempre più concitata, con il club rossonero che sarebbe alla ricerca del rinforzo giusto. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il nome di Conrad Harder sarebbe diventato la priorità assoluta per i milanesi. Gli agenti del giovane talento danese sarebbero attesi a Lisbona nelle prossime ore, un segnale che indicherebbe l’ingresso della trattativa nella sua fase cruciale.

Il Milan, sotto la nuova guida del direttore sportivo Igli Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri, starebbe lavorando con grande intensità per chiudere l’operazione. Tare, noto per la sua abilità nel fiutare giovani talenti, vedrebbe in Harder il profilo ideale per il futuro attacco rossonero, in una strategia che punterebbe su giocatori con un alto potenziale di crescita. L’arrivo di Allegri avrebbe inoltre spinto la dirigenza a cercare un attaccante che si sposi perfettamente con la filosofia di gioco del tecnico, che prediligerebbe un centravanti mobile, tecnico e capace di agire sia da prima punta che da supporto.

Conrad Harder, attaccante classe 2005 che milita nello Sporting Lisbona, avrebbe già dimostrato di possedere qualità notevoli nonostante la giovane età: un’ottima finalizzazione, una visione di gioco superiore alla media e una spiccata agilità. La sua capacità di leggere le situazioni di gioco e di trovarsi sempre nel posto giusto lo renderebbe un profilo estremamente interessante.

La trattativa, come detto, starebbe per entrare nel vivo. Gli incontri a Lisbona dovrebbero essere decisivi per definire gli ultimi dettagli e sbloccare il trasferimento. L’operazione sembrerebbe ben avviata, con il Milan che avrebbe già trovato un’intesa di massima sia con il club portoghese che con l’entourage del giocatore. Questa accelerazione indicherebbe la volontà del Milan di chiudere l’affare il prima possibile per dare ad Allegri il nuovo attaccante.