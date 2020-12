Zlatan Ibrahimovic è tornato sulla vicenda con la EA Sports

Nuovo capitolo dell’aspra diatriba legale tra Zlatan Ibrahimovic e l’EA SPORTS FIFA. Lo svedese ha replicato un’altra volta alle posizioni della controparte. Questo il pensiero del numero 11 rossonero:

«Non si tratta di diritti di immagine collettivi. I vostri giochi si basano sui diritti d’immagine individuali. Non li hai comprati da FIFPro perché ce hanno detto. Non hai comprato dal Milan perché ce l’hanno detto. Non hai comprato da me. Da chi li hai comprati allora?».