Milan, Ibrahimovic: «Sto bene e sono titolare. Su Mourinho...»

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel pre partita di Roma-Milan, ha parlato della sua condizione e della sfida contro i giallorossi. Ecco le dichiarazioni dello svedese.

CONDIZIONE – «Io sto bene. Ho recuperato e oggi sono titolare mi mancano i minuti in campo, ma più gioco e meglio sto. 400 gol? Non sapevo di questa cosa ma per me l’obiettivo è di vincere le partite. Pioli contro Mourinho? Sarà una bella sfida perché uno ha fatto una carriera top, l’altro sta cominciando adesso e vuole vincere dei trofei. Delegazione Taekwondo a trovarmi? Nulla di particolare. Io gioco a calcio, sono concentrato su questo».