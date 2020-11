Zlatan Ibrahimovic tranquillizza tutti circa il suo infortunio. Ecco le parole dell’attaccante svedese del Milan sulle sue condizioni fisiche

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è fondamentale per un Milan da Scudetto. I rossoneri sono al top in Serie A, con 20 punti in 8 giornate e puntano a restare in vetta.

Ibrahimovic, intervenuto in esclusiva al giornale svedese Sport Bladet, ha svelato i tempi di recupero dal suo infortunio: «Non è niente di grave. Solo una o due settimane».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILANNEWS24