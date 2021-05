Milan, il proprietario del Leeds: «Elliott prima o poi venderà, vorrei un grande club»

Il proprietario del Leeds Andrea Radrizzani ha parlato della possibilità di acquistare in futuro il Milan

Andrea Radrizzani, imprenditore e proprietario del Leeds dal 2017, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica dove parla anche di Milan.

SAN FRANCISCO E LEEDS SOCI O ALLEATI – «Io sono un esperto di media e marketing, loro di gestione di arene e merchandising. Assieme costituiamo un’impresa forte e competente. L’espansione è nelle cose».

CERCANDO UNA SQUADRA IN ITALIA – «Oppure in un altro Paese europeo, sì. E stavolta mi piacerebbe un grande club».

DUE A MILANO – «Non c’è stato niente, se è questo che vuol sapere. Ma un interesse esiste, vediamo come si evolvono i piani di Suning. Sull’altra sponda, Elliott ha migliorato la gestione del Milan, ma come dice lei prima o poi venderà. In Europa ci sono tre club che hanno

grandi possibilità di sviluppo: i due milanesi e l’Atletico Madrid. Per ora, restiamo alla finestra e ci godiamo il Leeds. Ma lo sa che in tre anni i ragazzi dell’Academy convocati nelle varie nazionali sono passati da due a sedici?».