Milan, il tweet di Ibra: «Fallo con passione o non farlo affatto»

Zlatan Ibrahimovic non è mai banale, soprattutto quando interviene sui social. Ecco il suo ultimo tweet

«Fallo con passione o non farlo affatto». In allegato un video che ritrae lo svedese in un sorriso ironico. Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic sui suoi canali social, probabilmente riferito a quanto sta accadendo in società. Accuse nei confronti di Gazidis? Domanda più che lecita, ma con Ibra non ci sono mai certezze.

Ecco il video: