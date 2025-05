Milan, la situazione degli infortunati in vista della doppia sfida al Bologna: ecco come stanno Abraham e Bondo

Milan, le condizioni degli infortunati in vista del doppio impegno dei rossoneri contro il Bologna: ecco come stanno Abraham e Bondo

Il Milan ha ripreso la preparazione a Milanello in vista dei prossimi due impegni cruciali contro il Bologna, il campionato di venerdì e la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Abraham ha recuperato dai problemi fisici e si è allenato regolarmente con il gruppo, quindi sarà disponibile per la partita contro il Bologna. Fofana e Sottil continuano invece con il recupero individuale, con l’obiettivo di essere pronti per la finale di Coppa Italia.

Situazione più incerta per Bondo, che sta ancora combattendo con un infortunio alla caviglia che lo tiene lontano dai campi da settimane. Il centrocampista ex Monza è a rischio per entrambe le sfide, ma farà di tutto per essere disponibile almeno per la finale a Roma. Tuttavia, le sue possibilità di recupero sono ridotte e non c’è grande ottimismo.