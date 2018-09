Calabria colpito dalla febbre: in dubbio per Milan-Empoli

Milan, Davide Calabria potrebbe saltare la sfida di giovedì contro l’Empoli: il terzino è alle prese con la febbre

Reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, il Milan di Gennaro Gattuso è atteso giovedì dalla trasferta del Castellani contro l’Empoli, sesta giornata di Serie A. Il tecnico rossonero è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione e tiene col fiato sospeso il fronte Davide Calabria: il laterale difensivo ieri non si è allenato a causa della febbre ed è a rischio forfait.

Oggi lo staff medico del Diavolo monitorerà le condizioni del classe 1996 ma è a serio rischio la sua presenza per la sfida contro l’Empoli: come sottolineato dai colleghi di Sky Sport, Gattuso starebbe pensando a Ignazio Abate per sostituirlo. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, altra grana per Ringhio…