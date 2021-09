Milan, infortunio Plizzari: il portiere non ci sarà col Liverpool

Alessandro Plizzari non sarà presente in Liverpool Milan. Il portiere rossonero sta curando un infortunio. Ecco le sue condizioni

Non sarà presente al match di Anfield tra Liverpool e Milan Alessandro Plizzari. Il portiere rossonero, come appreso da MilanNews24.com, sta curando una tendinopatia rotulea. Questo il motivo per le convocazioni di Jungdal con Lazio e Liverpool.

I tempi di recupero di Plizzari sono stimati tra una e 3 settimane. Dovrebbe saltare quindi i prossimi impegni in campionato e Champions dei rossoneri.