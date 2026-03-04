Milan News
Milan Inter, Allegri valuta le mosse per il derby: formazione in evoluzione! Tutti gli aggiornamenti
Milan Inter, Allegri al lavoro verso il derby: le possibili scelte del tecnico rossonero e la situazione in infermeria. Ultime
Il conto alla rovescia per il Derby della Madonnina è entrato nel vivo. Come riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, il Milan sta rifinendo gli ultimi dettagli tattici in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, una delle più delicate della stagione. Il principale nodo da sciogliere riguarda le condizioni di Davide Bartesaghi, il giovane terzino cresciuto nel vivaio rossonero: tra domani e dopodomani sosterrà un test decisivo per capire se potrà partire dal primo minuto.
Situazione sulla fascia sinistra
Se Bartesaghi non dovesse recuperare, la scelta ricadrebbe su Pervis Estupiñán, laterale ecuadoriano noto per la sua spinta e per la qualità dei cross. Una soluzione che garantirebbe esperienza e continuità sulla corsia mancina.
Emergenza in difesa
La retroguardia dovrà fare i conti con l’assenza di Matteo Gabbia, ancora ai box. In sua sostituzione è prevista la conferma di Koni De Winter, che completerà il terzetto difensivo con Strahinja Pavlović, centrale di grande fisicità, e Fikayo Tomori, il più rapido del reparto.
Le scelte a centrocampo
A centrocampo dovrebbe tornare titolare Youssouf Fofana, pronto a dare dinamismo e copertura. Con lui, due profili di altissimo livello tecnico:
- Luka Modrić, regista intramontabile;
- Adrien Rabiot, mezzala fisica e capace di inserirsi con continuità.
Le opzioni offensive
In avanti, i favoriti per guidare l’attacco rossonero sono:
- Christian Pulisic, rapido e incisivo tra le linee;
- Rafael Leão, l’uomo degli strappi e delle accelerazioni devastanti.
Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug dovrebbero partire dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso.
Ultimissime
