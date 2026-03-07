Connect with us
Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra obiettivi e sogni, la lista di Allegri e Chivu

4 ore ago

Milan Inter, sfida totale dentro e fuori dal campo: il derby si gioca anche sul mercato con i piani di Allegri e Chivu

Il derby tra Milan e Inter si gioca sul campo ma anche sul terreno del mercato, con Tuttosport che analizza le strategie delle due milanesi in vista della prossima estate. I rossoneri puntano a costruire un budget di circa 120 milioni di euro, frutto della qualificazione alla Champions League e delle possibili cessioni di diversi giocatori, tra cui Jimenez, Pobega, Colombo, Chukwueze, Bennacer, Musah e Terracciano. Le priorità riguardano un nuovo centravanti — con nomi come Kean, Retegui, Gabriel Jesus, Darwin Núñez e Jackson — e rinforzi in difesa, dove piacciono Gila, Gatti e Aké. A centrocampo resta vivo l’interesse per André del Corinthians, mentre il sogno proibito è Milinkovic-Savic. Sulla trequarti, fari puntati sul talento greco Karetsas.

Sul fronte nerazzurro, l’Inter si prepara a salutare a parametro zero Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, mentre Mkhitaryan potrebbe ottenere un rinnovo annuale. La priorità è il portiere: Vicario è il preferito, ma la concorrenza della Juventus complica i piani. Le alternative portano a Caprile, Hornicek, Atubolu, Bento e Lunin. In difesa si seguono Solet, Muharemovic e il romanista Celik, mentre sulla fascia destra il sogno resta Palestra, valutato oltre 40 milioni dall’Atalanta. In lista anche Norton-Cuffy del Genoa.

A centrocampo è certo il ritorno di Aleksander Stankovic dal Bruges per 23 milioni, mentre Marotta e Ausilio lavorano da tempo su Leon Goretzka, in scadenza con il Bayern. In attacco, il possibile addio di Thuram — che potrebbe ricevere offerte da 60 milioni — darebbe margine per un grande colpo: il sogno è Nico Paz, mentre restano graditi i profili di Moussa Diaby e Arda Güler.

