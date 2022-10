Milan-Juventus: ecco quale sarà la mossa di Allegri per vincere

Milan Juventus e la mossa di Allegri per vincere la sfida contro Pioli e i rossoneri domani alle ore 18

Alla vigilia di Milan-Juventus, Luca Momblano su JBLive, la trasmissione di Juventibus su Twitch, ha ipotizzato questa strategia da parte di Allegri: «Il Milan odia difendere basso. Il Chelsea nel secondo tempo ha generato una situazione claustrofobica ai rossoneri ed è stata una scelta che ha pagato chiudendo la partita. Nell’idea dell’allenatore della Juve, per la quale all’interno di una partita ci sono tante partite da sviluppare, Allegri potrebbe cercare di fare questa mossa con un grande approccio. Non un atteggiamento da tenere per tutto l’incontro, ma per sorprendere Pioli. Anche perché il Milsn schiererà Dest, un giocatore in grande difficoltà, bisogna approfittarne».