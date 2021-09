Milan, Kalulu: «Buon punto, ma nel finale dovevo fare gol»

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di MilanTV nel post partita contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha commentato a Milan TV il pareggio con la Juventus. Le dichiarazioni del francese.

PAREGGIO PESANTE – «È stata una settimana molto lunga, penso che siamo rientrati bene in gara. Questo pareggio è un buon risultato a Torino».

OCCASIONE NEL FINALE – «Il tiro non è buono se non fai gol, ho visto Theo con la palla e sono andato forte. Ho pensato un po’ troppo, alla fine il portiere ha fatto una gran parata ma dovevo fare gol».

CONFERMARE IL MOMENTO POSITIVO – «Lavoriamo per essere forti in tutte le gare. In questo campionato bisogna andare bene con tutte le squadre, da domani lavoriamo in allenamento per essere pronti per le gare che arrivano».