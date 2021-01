Milan, Kessié: «Il rigorista è Ibrahimovic, decide lui»

Franck Kessié ha parlato al termine di Bologna-Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié ha parlato della gara vinta questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna:

«Oggi era importante la partita per noi, era importante prendere i tre punti ed è quello che abbiamo fatto. Sappiamo che quando si gioca fuori casa è sempre dura, soprattutto a Bologna contro una squadra che pressa sempre. Oggi il gioco contava poco, ciò che importava era trovare i tre punti. Calo? La stagione è così, non possiamo giocare tutte le gare al 100%, abbiamo perso qualche partita ma l’importante era tornare a vincere. Il rigore è più importante agli attaccanti e per questo l’ho lasciato a lui, il secondo è stato lui a darlo a me. Il rigorista è Ibra, decide lui se vuole calciarlo o no».