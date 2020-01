Milan, Kjaer: «Essere qui è un sogno. Ibra, nessun problema».

Il nuovo acquisto del Milan Kjaer si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi rossoneri: «Un sogno. Voglio restare qui»

Pochi giorni fa l’esordio in rossonero contro la Spal, oggi la presentazione ufficiale in vista del prossimo impegno di campionato. Simon Kjaer è intervenuto in conferenza stampa per raccontare le prime impressioni: «È sempre stato un sogno venire al Milan, parliamo di una società grande e storica».

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

«Voglio fare bene e restare. Ho disputato molti derby e spero di giocare anche questo. Ibrahimovic porta qualcosa a tutti. L’ho incontrato tante volte in carriera, ma ora non abbiamo nessun problema. Eriksen? Non ne parlo», ha concluso il difensore del Milan.