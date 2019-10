Milan, la rivoluzione di Pioli: ecco il modulo WM

Secondo la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli starebbe pensando ad un modulo anni ’50 per liberare il suo Milan

Stefano Pioli sta cercando di disegnare il suo Milan secondo le sue idee tattiche e secondo La Gazzetta dello Sport, per farlo potrebbe rispolverare un modulo di stampo anni ’50. Stiamo parlando del 3-2-2-3. Tre difensori puri, quattro di centrocampo formato da due mediani di copertura e di regia e da due mezzali pronte e inserirsi, e tre attaccanti che occupano in ampiezza tutto il settore.

Modulo che visto in campo andrebbe a comporre un WM. Pioli sta cercando di ritagliare uno schema tattico ad hoc per il suo Milan, privo di grandi campioni e questo modulo richiede una grande preparazione atletica. Spesso, infatti, bisogna affrontare degli 1 vs 1, senza avere la giusta protezione. Non resta quindi che trovare gli uomini giusti per Pioli.