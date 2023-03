Milan, le fatiche di Leao: nuovo modulo e rinnovo

Chi l’ha visto? Si interroga così La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Rafael Leao degli ultimi tempi

Chi l’ha visto? Si interroga così La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Rafael Leao degli ultimi tempi.

Le fatiche del portoghese nel provare a essere decisivo stanno tanto nel modulo. Partire più centrale per lui è più difficile trovare spazi per incidere e diventa più imprevedibile. In più ci sarebbe anche la situazione rinnovo a frenare la felicità del portoghese. A fine marzo dovrebbe esserci l’incontro con il Milan per capire qualcosa di più sul suo futuro.