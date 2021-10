Milan, Leao: «Champions, vogliamo arrivare lontano. Attenti al Porto»

Rafael Leao, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto

Rafael Leao, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto. Le sue dichiarazioni.

COSA È CAMBIATO – «La cosa che mi è mancata è la continuità, oggi sono più continuo durante la partita grazie ai miei compagni ed i miei allenatori».

PORTO – «Giocare contro il Porto è sempre difficile, hanno grande qualità. Penso che domani per noi sarà una finale, vogliamo vincere e fare punti».

ARIA DI FINALE – «Vogliamo partire forti ma con la testa giusta, loro sono forti ed hanno un ottimo allenatore. Dobbiamo stare attenti».

POTENZIALITÀ – «Cerco di crescere in un grande club come il Milan dove ci sono persone che mi aiutano a crescere come giocatore».

GIOCATORI DEL PORTO – «Loro vorranno partire forti e vincere su ogni pallone, vorranno fare punti come noi. Ci aspettiamo una bella sfida».

GRUPPO – «Vogliamo arrivare lontano, domani abbiamo un opportunità. Siamo una squadra giovane ma con la testa giusta e gente di esperienza, penso che domani possiamo far vedere quello che possiamo fare».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANNEWS24