Milan, Leao in panchina contro la Lazio: deciso il sostituto

Suggestione Brahim Diaz titolare contro la Lazio. A finire in panchina potrebbe essere Leao, ecco la soluzione in mente di Pioli

Per la sfida contro la Lazio in programma lunedì allo stadio Olimpico Stefano Pioli starebbe pensando di rivoluzionare anche il reparto avanzato. Nel ruolo di centravanti dovrebbe giocare Ante Rebic con Rafael Leao, deludente in posizione di prima punta, che partirà dalla panchina lasciando la corsia mancina a Brahim Diaz e Diogo Dalot.

Ancora niente di confermato ma al momento potrebbe essere questa l’idea del tecnico parmigiano per sorprendere la Lazio.