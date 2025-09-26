Milan, Leao pronto per il Napoli: ma il minutaggio? Colloquio strategico con Allegri, il summit strategico verso il big match di San Siro

La notizia che tutti i tifosi del Milan aspettavano è finalmente arrivata: Rafael Leão è tornato. A poco meno di quaranta giorni dall’infortunio al polpaccio rimediato il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, il fuoriclasse portoghese ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Una novità importantissima per Massimiliano Allegri, che potrà contare su di lui per il big match di domenica sera contro il Napoli.

Il numero 10 rossonero sarà regolarmente a disposizione e figurerà nella lista dei convocati. Tuttavia, il suo rientro in campo sarà graduale. Dopo un’assenza così lunga, Leão non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e, per una questione di prudenza e di tenuta fisica, partirà dalla panchina. Sarà lui l’arma in più da giocare a partita in corso, il jolly in grado di spaccare la partita nel secondo tempo.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il suo è un “Rientro in corsa”, non solo fisico ma anche tattico. A testimoniarlo c’è un’immagine significativa diffusa dal club dall’allenamento di ieri: un lungo e fitto colloquio a bordocampo tra Allegri e Leão. Un faccia a faccia che va oltre i saluti di bentornato, un vero e proprio summit strategico in cui i due avranno sicuramente discusso le modalità del suo impiego contro il Napoli.

Allegri sta studiando il momento giusto per reinserirlo, per scatenare la sua velocità contro una difesa che potrebbe essere già affaticata. Il Milan ritrova così il suo giocatore più talentuoso e imprevedibile. Anche se solo per uno spezzone di partita, la sua presenza è un fattore psicologico e tecnico che può cambiare il volto della sfida più attesa e spostare gli equilibri.