Milan, Leao: «Un buon anno, felice delle conquiste ottenute di squadra e individuali»

L’attaccante rossonero Rafael Leao è intervenuto sul proprio profilo Instagram commentando la stagione passata e quella ventura

Rafael Leao è intervenuto con un post sul proprio profilo Instagram. L’attaccante rossonero ha tratto un piccolo bilancio della stagione appena passata, mettendo gli occhi su quella successiva. Questo il messaggio del portoghese:

«È stato un buon anno, sono molto felice per le conquiste ottenute come squadra e anche per quelle individuali! Non vedo l’ora della prossima stagione!».